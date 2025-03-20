ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Бійці Третьої штурмової взяли росіянина в полон за допомогою шоколадки (відео)

Україна, Четвер 20 березня 2025 19:21
UA EN RU
Бійці Третьої штурмової взяли росіянина в полон за допомогою шоколадки (відео) Фото: окупанта взяли в полон за допомогою шоколадки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харківській області бійці Збройних сил України використали несподівану стратегію для взяття в полон російського солдата. Для цього військовим знадобилась шоколадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву третьої окремої штурмової бригади.

Як повідомляють у пресслужбі Третьої штурмової, коли російський солдат побачив, як від скидів летять голови його соратників, він почав просити помилування.

"Так, замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", - повідомили військові.

Дрон вивів окупанта на українські позиції, де його затримали та взяли в полон.

Поповнення обмінного фонду

Українські бійці продовжують успішно брати в полон російських солдатів на різних напрямках фронту, що дозволяє поповнювати обмінний фонд для повернення наших захисників додому.

Однією з останніх операцій стало затримання п’яти російських військових під час спецоперації на передовій. Ці полонені тепер поповнять обмінний фонд, що допоможе повернути додому українських героїв.

На Курському напрямку українські десантники також успішно взяли в полон групу військових армії РФ.

Ще одна вдала операція була проведена бійцями ССО ЗСУ під Покровськом, де полонили дев'ятьох російських військових. Цього разу спецпризначенці не лише затримали ворогів, але й надали медичну допомогу пораненим полоненим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
DAILY
Китай з Путіним чи Трампом? Чию сторону обрав Пекін у переговорах про мир в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китай з Путіним чи Трампом? Чию сторону обрав Пекін у переговорах про мир в Україні