Бійці Третьої штурмової взяли росіянина в полон за допомогою шоколадки (відео)

В Харківській області бійці Збройних сил України використали несподівану стратегію для взяття в полон російського солдата. Для цього військовим знадобилась шоколадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву третьої окремої штурмової бригади.

Як повідомляють у пресслужбі Третьої штурмової, коли російський солдат побачив, як від скидів летять голови його соратників, він почав просити помилування.

"Так, замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", - повідомили військові.

Дрон вивів окупанта на українські позиції, де його затримали та взяли в полон.