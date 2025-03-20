Бійці Третьої штурмової взяли росіянина в полон за допомогою шоколадки (відео)
В Харківській області бійці Збройних сил України використали несподівану стратегію для взяття в полон російського солдата. Для цього військовим знадобилась шоколадка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву третьої окремої штурмової бригади.
Як повідомляють у пресслужбі Третьої штурмової, коли російський солдат побачив, як від скидів летять голови його соратників, він почав просити помилування.
"Так, замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", - повідомили військові.
Дрон вивів окупанта на українські позиції, де його затримали та взяли в полон.
Поповнення обмінного фонду
Українські бійці продовжують успішно брати в полон російських солдатів на різних напрямках фронту, що дозволяє поповнювати обмінний фонд для повернення наших захисників додому.
Однією з останніх операцій стало затримання п’яти російських військових під час спецоперації на передовій. Ці полонені тепер поповнять обмінний фонд, що допоможе повернути додому українських героїв.
На Курському напрямку українські десантники також успішно взяли в полон групу військових армії РФ.
Ще одна вдала операція була проведена бійцями ССО ЗСУ під Покровськом, де полонили дев'ятьох російських військових. Цього разу спецпризначенці не лише затримали ворогів, але й надали медичну допомогу пораненим полоненим.
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