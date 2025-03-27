Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян на Торецком направлении
Украинские бойцы взяли в плен 20 российских военных во время спецоперации на Торецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады "азовцев".
Как рассказали в бригаде, большая часть российских военных не выжила, и "до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов". А вот 20 оккупантов попали в плен.
"Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников. В любом другом случае, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении", - подписано видео с пленными россиянами.
Пополнение обменного фонда
Украинские военные во время операций на фронте продолжают брать в плен российских солдат. Это позволяет пополнять обменный фонд для возвращения наших защитников домой.
Недавно мы писали о задержании пяти российских военных во время спецоперации на передовой.
Также на Курском направлении украинские десантники успешно взяли в плен группу военных армии РФ.
А другая операция по пополнению обменного фонда была проведена под Покровском, где пленили девять российских военных.
На днях в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины с помощью шоколадки захватили в плен российского солдата.
Как сообщают в пресс-службе Третьей штурмовой, когда российский солдат увидел, как от сбросов летят головы его соратников, он начал просить о помиловании.
"Так, вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой", - сообщили военные.
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