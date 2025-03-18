Бійці Нацгвардії взяли в полон п’ятьох окупантів на передовій (відео)

Українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Полонені поповнять обмінний фонд для повернення українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію .

Бійці роти розвідки спеціального призначення бригади "Червона Калина" успішно провели операцію на одному з напрямків, результатом якої стало взяття в полон п’ятьох російських військовослужбовців.

Операція була ретельно спланована розвідниками, які встановили точне місцеперебування противника. За отриманими координатами висунулися підрозділи піхоти, які змусили окупантів припинити опір.

Усвідомивши безперспективність подальшого спротиву, загарбники здалися в полон бійцям Національної гвардії України.

На оприлюдненому відео зафіксовано дії спецпризначенців під час захоплення полонених. Один із затриманих, за попередніми даними, має особливий статус, про що буде повідомлено згодом.

Наразі полонені перебувають у безпеці, їм надана необхідна медична допомога та харчування. Вони будуть включені до обмінного фонду, що сприятиме поверненню українських військовополонених із російського полону.