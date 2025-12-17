ua en ru
Головна » Новини » Політика

Бійці 81-ї бригади отримали від "Української команди" потужні зарядні станції, - Палатний

Україна, Середа 17 грудня 2025 16:51
Бійці 81-ї бригади отримали від "Української команди" потужні зарядні станції, - Палатний Фото: Палатний заявив, що 81-ша бригада отримала потужні зарядні станції (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлія Бойко

"Українська команда" передала на передову чергову партію зарядних станцій. Допомогу отримали бійці 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Продовжуємо забезпечувати наших хлопців на передовій автономними джерелами живлення. Для них це питання виживання. Передали партію потужних зарядних станцій 81 Слобожанській Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ", - зазначив він.

Керівник "Української команди" наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

"Ця бригада протистоїть російським окупантам з 2014-го - вже понад 10 років. І після початку повномасштабного вторгнення продовжує бити ворогів на Сході України", - сказав Палатний.

Він також висловив упевненість, що "ці зарядні станції допоможуть героїчним хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя".

Допомога "Української команди" Силам оборони України

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від "Української команди" отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригади ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахіллес" СБС, спецпідрозділ "Артан" ГУР та інші військові підрозділи.

Нагадаємо, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.

