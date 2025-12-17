Бійці 81-ї бригади отримали від "Української команди" потужні зарядні станції, - Палатний

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Продовжуємо забезпечувати наших хлопців на передовій автономними джерелами живлення. Для них це питання виживання. Передали партію потужних зарядних станцій 81 Слобожанській Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ", - зазначив він.

Керівник "Української команди" наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

"Ця бригада протистоїть російським окупантам з 2014-го - вже понад 10 років. І після початку повномасштабного вторгнення продовжує бити ворогів на Сході України", - сказав Палатний.

Він також висловив упевненість, що "ці зарядні станції допоможуть героїчним хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя".