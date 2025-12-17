Бойцы 81-й бригады получили от "Украинской команды" мощные зарядные станции, - Палатный

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы волонтерского штаба Артура Палатного.

"Продолжаем обеспечивать наших ребят на передовой автономными источниками питания. Для них это вопрос выживания. Передали партию мощных зарядных станций 81 Слобожанской Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ", - отметил он.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задачи.

"Эта бригада противостоит российским оккупантам с 2014-го - уже более 10 лет. И после начала полномасштабного вторжения продолжает бить врагов на Востоке Украины", - сказал Палатный.

Он также выразил уверенность, что "эти зарядные станции помогут героическим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранят жизни".