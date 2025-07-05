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Бійці 63 бригади у червні оновили свій рекорд: перехопили майже 1000 дронів РФ (відео)

Україна, Субота 05 липня 2025 21:44
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Бійці 63 бригади у червні оновили свій рекорд: перехопили майже 1000 дронів РФ (відео) Фото: бійці 63 бригади у червні оновили свій рекорд (t.me/ombr_63)
Автор: Каріна Левицька

Минулого місяця бійці РЕБ 63 механізованої бригади оновили свій рекорд та перехопили майже тисячу ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 63 механізованої бригади.

"Якесь паранормальне явище відбувається з дронами росіян на Лиманщині. Вони масово падають, не долітаючи до цілі", - зауважили військові.

Проте, як зауважили в ребівській бригаді минулого місяця вони вкотре оновили свій рекорд щодо перехоплених ворожих дронів.

"Майже 1000 штук. На жаль, це відбувається не від хорошого життя - ворог постійно нарощує кількість дронів", - прокоментували військові.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за останню добу, з 4 на 5 липня, російські війська втратили на фронті ще понад тисячу солдатів. Також ЗСУ знищили 56 артсистем, 306 дронів і 149 одиниць автотехніки.

Крім того, варто додати, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати армії РФ вже перевищують 1,025 млн осіб.

Зазначимо також, що з ворожими безпіолотниками вже борються й перехоплювачі.

Зокрема вчора, 4 липня, український президент Володимир Зеленський розповів, що десятки ворожих "Шахедів" були успішно збиті українськими дронами-перехоплювачами під час нічної масштабної атаки РФ 4 липня.

Варто додати, що за день до цього президент анонсував виробництво сотень тисяч дронів-перехоплювачів.

Водночас, за даними начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, дронами-перехоплювачами збито вже значно більше сотні "Шахедів".

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