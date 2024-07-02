Бій у Сумській області. Наразі незрозуміло, чи буде новий наступ росіян: карти ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували кадри бою біля Журавки Сумської області. Кажуть, що наразі незрозуміло, чи готуються росіяни до наступальної операції в Сумській області, чи їхні позиції - результат обмеженого транскордонного рейду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка Сумської області (менше двох кілометрів від кордону та приблизно за 35 кілометрів на північний схід від Сум).

"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", - йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що будь-які російські наступальні дії в Сумській області матимуть на меті притиснути та відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

30 червня та 1 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас російські сили просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 1 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 липня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня та 1 липня, показують, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в лісистій місцевості на південь від Кремінної та на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Міністерство оборони Росії 1 липня заявило, що російські війська захопили Степову Новоселівку (на південний схід від Куп’янська). Поточний контроль ISW щодо оцінки місцевості визначає російські війська приблизно за 1,1 кілометра від Степової Новоселівки, і ISW ще не помітив візуальних доказів дій російських військ поблизу або в населеному пункті.

Російський блогер стверджував, що війська РФ зайняли половину Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські війська незначно зайшли на східну околицю населеного пункту.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 1 липня продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ захопили південну частину Спірного (на південний схід від Сіверська), але бої тривають на околицях населеного пункту, що суперечить заяві Міністерства оборони (МО) Росії від 30 червня про те, що російські війська захопили Спірне.

1 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська 1 липня продовжили наземні атаки на Торецькому напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 1 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня та 1 липня, показують, що російські війська просунулися на північ і південь від Сокіла. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 липня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Нетайлового.

Російські війська 1 липня продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. На відео з геолокацією, опублікованому 30 червня, видно, як українські війська нещодавно відбили російську механізовану атаку на південь від Новомихайлівки і завдали ударів по семи одиницям російської бронетехніки.

Російські війська 1 липня продовжили наземні обстріли в районі кордону Донецької і Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

30 червня та 1 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Російський блогер стверджував, що російські війська витісняють українські сили з позицій біля Малої Токмачки, але ситуація складна через відкриту місцевість, інтенсивне використання українських безпілотників і дистанційне мінування.

1 липня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах дельти Дніпра.