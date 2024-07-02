Бой в Сумской области. Пока не ясно, будет ли новое наступление россиян: карты ISW

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали кадры боя у Журавки Сумской области. Говорят, что пока непонятно, готовятся ли россияне к наступательной операции в Сумской области или их позиции - результат ограниченного трансграничного рейда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Опубликованные 30 июня кадры с геолокацией показывают, как украинские силы обстреливают ограниченные позиции россиян в домах и лесу севернее села Журавка Сумской области (менее двух километров от границы и примерно в 35 километрах северо-восточнее Сум).

"Пока непонятно, установили ли российские силы постоянное присутствие на этих позициях, потенциально готовясь к большей российской наступательной операции в Сумской области, или эти позиции были результатом ограниченного трансграничного российского рейда в Сумскую область", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что любые российские наступательные действия в Сумской области должны будут отвлечь украинские силы от других критических участков линии фронта.

30 июня и 1 июля российские войска продолжали наступательные операции севернее Харькова в районе Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной. В то же время, российские силы продвинулись вблизи Кременной во время продолжения боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июля, показывают, что российские силы недавно продвинулись к востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня и 1 июля, показывают, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в лесистой местности к югу от Кременной и к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Министерство обороны России 1 июля заявило, что российские войска захватили Степную Новоселовку (юго-восточнее Купянска). Текущий контроль ISW по оценке местности определяет российские войска примерно в 1,1 километре от Степной Новоселовки, и ISW еще не заметил визуальных доказательств действий российских войск поблизости или в населенном пункте.

Российский блогер утверждал, что войска РФ заняли половину Стельмаховки (юго-восточнее Купянска), но ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение того, что российские войска незначительно зашли на восточную окраину населенного пункта.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 1 июля продолжили наземные наступления на Северском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ захватили южную часть Спорного (юго-восточнее Северского), но бои продолжаются в окрестностях населенного пункта, что противоречит заявлению Министерства обороны (МО) России от 30 июня о том, что российские войска захватили Спорное.

1 июля российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска 1 июля продолжили наземные атаки на Торецком направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские силы недавно продвинулись западнее Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 1 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня и 1 июля, показывают, что российские войска продвинулись к северу и югу от Сокола. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 июля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к югу от Нетайлового.

Российские войска 1 июля продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. На видео с геолокацией, опубликованном 30 июня, видно, как украинские войска недавно отразили российскую механизированную атаку к югу от Новомихайловки и нанесли удары по семи единицам российской бронетехники.

Российские войска 1 июля продлили наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

30 июня и 1 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области в районе Работино, Вербового (к востоку от Работино), Новоданиловки (к северу от Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

Российский блогер утверждал, что российские войска вытесняют украинские силы с позиций у Малой Токмачки, но ситуация сложна из-за открытой местности, интенсивного использования украинских беспилотников и дистанционного минирования.

1 июля продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и на островах дельты Днепра.