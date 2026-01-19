Бив "Шахедами" по енергетиці України: російському офіцеру повідомили про підозру

"Прокурори встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури із використанням БПЛА "Герань-2", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023-2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних дронів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.

Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення воєнного злочину у складі групи осіб. Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.