Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: СБУ оголосила про підозру командиру РФ

П'ятниця 09 січня 2026 16:05
UA EN RU
Фото: СБУ оголосила заочну підозру російському полковнику (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру росіянину, який наказував бити ракетами "Кинджал" по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами справи, одним із військових керівників РФ, який віддавав накази про завдання ударів по Україні, є полковник Олексій Ямакіді. Він - колишній командир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

СБУ задокументувала, коли безпосередньо Ямакіді віддавав накази щодо завдання ударів по енергооб’єктах України гіперзвуковими аеробалістичними ракетними комплексами 9-С-7760 "Кинджал".

На підставі зібраних доказів Ямакіді було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

Нагадаємо, влітку 2025 року цей російський командир вже отримав підозру від СБУ за іншими епізодами обстрілів України. Зокрема, з жовтня 2022 року до березня 2023 року він віддавав накази на авіаудари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Для цього ворог також застосовував гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал".

Командири РФ, які наказували атакувати Україну

Зазначимо, у листопаді Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським військовим, які командували ракетною атакою на Львів у ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.

Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру в зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Ансамбль історичного центру Львова".

