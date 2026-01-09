Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: СБУ оголосила про підозру командиру РФ

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру росіянину, який наказував бити ракетами "Кинджал" по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами справи, одним із військових керівників РФ, який віддавав накази про завдання ударів по Україні, є полковник Олексій Ямакіді. Він - колишній командир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил РФ. СБУ задокументувала, коли безпосередньо Ямакіді віддавав накази щодо завдання ударів по енергооб’єктах України гіперзвуковими аеробалістичними ракетними комплексами 9-С-7760 "Кинджал". На підставі зібраних доказів Ямакіді було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).