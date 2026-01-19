RU

Бил "Шахедами" по энергетике Украины: российскому офицеру сообщили о подозрении

Фото: офицеру РФ, бившему "Шахедами" по Украине, сообщили о подозрении (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Прокуроры сообщили заместителю командира дивизиона ВС РФ о подозрении в отдаче приказов на удары "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры установили факты соучастия заместителя командира дивизиона ВС РФ в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры с использованием БПЛА "Герань-2", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали дела

По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, в соучастии с высшим военным командованием ВС РФ отдавал приказы на применение ударных дронов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - совершение военного преступления в составе группы лиц. Досудебное расследование проводит ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ДКИБ СБУ.

 

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении россиянину, который приказывал бить ракетами "Кинжал" по украинской энергетике.

Кроме того, в ноябре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".

