Бил "Шахедами" по энергетике Украины: российскому офицеру сообщили о подозрении

"Прокуроры установили факты соучастия заместителя командира дивизиона ВС РФ в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры с использованием БПЛА "Герань-2", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали дела

По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, в соучастии с высшим военным командованием ВС РФ отдавал приказы на применение ударных дронов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - совершение военного преступления в составе группы лиц. Досудебное расследование проводит ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ДКИБ СБУ.