Бив мобілізованих і знімав на відео: офіцеру ТЦК Київщини загрожує до 12 років

ДБР затримало посадовця одного з районних ТЦК Київської області за систематичні знущання та фізичне насильство над військовозобов’язаними, які він ще й знімав на відео. Офіцеру повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідуваь.
За інформацією слідства, начальник групи цивільно-військового співробітництва неодноразово перевищував службові повноваження. Він бив мобілізованих ногами, залякував їх та демонстрував повну зневагу до вимог закону і базових принципів військової служби.
Замість виконання службових обов’язків посадовець використовував своє становище для фізичного тиску на громадян.
Слідчі встановили, що офіцер не лише застосовував насильство, а й знімав свої дії на відео, після чого створював нарізки з побиттями. Правоохоронці розцінюють це як підтвердження системного характеру злочинів та свідомого перевищення влади.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану, що спричинило істотну шкоду.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Раніше в Одесі суд узяв під варту трьох працівників ТЦК та представника громадської організації. За даними слідства, вони вимагали 6 тисяч доларів за так зване "вирішення питання" з мобілізацією.
Київський районний суд Одеси обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідчі вважають, що фігуранти незаконно позбавили чоловіка волі, силоміць посадили його в автобус, возили містом і паралельно вимагали гроші.
До цього в ДБР повідомляли про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК у Волинській області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.
Ще один схожий випадок зафіксували в Рівному, де посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У разі відмови він погрожував створювати штучні перешкоди під час оформлення документів.