Бив мобілізованих і знімав на відео: офіцеру ТЦК Київщини загрожує до 12 років

ДБР затримало посадовця одного з районних ТЦК Київської області за систематичні знущання та фізичне насильство над військовозобов’язаними, які він ще й знімав на відео. Офіцеру повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідуваь.

Системне насильство та перевищення повноважень

За інформацією слідства, начальник групи цивільно-військового співробітництва неодноразово перевищував службові повноваження. Він бив мобілізованих ногами, залякував їх та демонстрував повну зневагу до вимог закону і базових принципів військової служби.

Замість виконання службових обов’язків посадовець використовував своє становище для фізичного тиску на громадян.

Слідчі встановили, що офіцер не лише застосовував насильство, а й знімав свої дії на відео, після чого створював нарізки з побиттями. Правоохоронці розцінюють це як підтвердження системного характеру злочинів та свідомого перевищення влади.

Підозра і покарання

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану, що спричинило істотну шкоду.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.