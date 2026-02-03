Бил мобилизованных и снимал на видео: офицеру ТЦК Киевщины грозит до 12 лет

ГБР задержало чиновника одного из районных ТЦК Киевской области за систематические издевательства и физическое насилие над военнообязанными, которые он еще и снимал на видео. Офицеру сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Системное насилие и превышение полномочий

По информации следствия, начальник группы гражданско-военного сотрудничества неоднократно превышал служебные полномочия. Он бил мобилизованных ногами, запугивал их и демонстрировал полное пренебрежение к требованиям закона и базовым принципам военной службы.

Вместо выполнения служебных обязанностей чиновник использовал свое положение для физического давления на граждан.

Следователи установили, что офицер не только применял насилие, но и снимал свои действия на видео, после чего создавал нарезки с избиениями. Правоохранители расценивают это как подтверждение системного характера преступлений и сознательного превышения власти.

Подозрение и наказание

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти в условиях военного положения, повлекшее существенный вред.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.