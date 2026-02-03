Бил мобилизованных и снимал на видео: офицеру ТЦК Киевщины грозит до 12 лет
ГБР задержало чиновника одного из районных ТЦК Киевской области за систематические издевательства и физическое насилие над военнообязанными, которые он еще и снимал на видео. Офицеру сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Системное насилие и превышение полномочий
По информации следствия, начальник группы гражданско-военного сотрудничества неоднократно превышал служебные полномочия. Он бил мобилизованных ногами, запугивал их и демонстрировал полное пренебрежение к требованиям закона и базовым принципам военной службы.
Вместо выполнения служебных обязанностей чиновник использовал свое положение для физического давления на граждан.
Следователи установили, что офицер не только применял насилие, но и снимал свои действия на видео, после чего создавал нарезки с избиениями. Правоохранители расценивают это как подтверждение системного характера преступлений и сознательного превышения власти.
Подозрение и наказание
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти в условиях военного положения, повлекшее существенный вред.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Скандалы с ТЦК
Ранее в Одессе суд взял под стражу трех работников ТЦК и представителя общественной организации. По данным следствия, они требовали 6 тысяч долларов за так называемое "решение вопроса" с мобилизацией.
Киевский районный суд Одессы избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Следователи считают, что фигуранты незаконно лишили мужчину свободы, силой посадили его в автобус, возили по городу и параллельно требовали деньги.
До этого в ГБР сообщали о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.
Еще один похожий случай зафиксировали в Ровно, где чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создавать искусственные препятствия при оформлении документов.