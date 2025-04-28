Битва технологій: дрони змінюють стратегію і характер війни в Україні, - ISW

Війна в Україні дедалі більше схожа на битву безпілотників та суттєво розтягує межі фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Сержант батальйону безпілотних систем ЗСУ, який діє в районі міста Часів Яр зазначив, що постійні технологічні зміни й адаптація на полі бою, дедалі більше трансформують бойові дії на війну "дальнього дистанційного бою", а не на класичні сутички піхоти та бронетехніки.
За його словами, активне застосування обома сторонами безпілотників, розширило зони бойового зіткнення та вогневого ураження на передовій. Якщо у 2024 році глибина "сірих зон" становила 500 метрів - 2 кілометри, то сьогодні, завдяки інтенсивнішому використанню дронів, вона подекуди сягає 5-7 кілометрів.
Сержант також зазначив, що російські війська активно розвивають свої безпілотні можливості та переймають українську тактику перехоплення ворожих дронів і дистанційного мінування. Водночас, ЗСУ вдало використовують технологічну перевагу для захисту ключових ділянок фронту та мінімізації нестачі особового складу і ресурсів.
В складі української армії діє понад 100 бригад, які захищають понад 2100 кілометрів фронту всередині країни та вздовж кордону з Росією. Значну роль у стримуванні атак відіграють дрони, що активно застосовуються разом із традиційними озброєннями.
Крім того, Україна швидко нарощує власне виробництво безпілотників та закупівлю за кордоном. Це дозволяє не лише утримувати оборону, а й проводити системну кампанію дальніх ударів по енергетичних і оборонних об'єктах у глибині ворога, що послаблює виробничі й логістичні спроможності армії РФ.
Останні місяці обидві сторони дедалі активніше застосовують дрони на оптиковолокні для ударів по передових позиціях та FPV-дрони для перехоплення великих розвідувальних апаратів.
"ISW зафіксував, що Україна й Росія надзвичайно швидко розробляють і впроваджують нові технології й тактики. Замість років на адаптацію, обом арміям вистачає кількох місяців, і процес постійних експериментів лише прискорюється. Сьогодні в Україні формуються інновації та оперативні концепції, що визначатимуть вигляд і характер війни у майбутньому", - констатують в Інституті вивчення війни.
Українські військові щодня ефективно застосувують FPV-дрони для ураження ворожих цілей.
Нещодавно росіяни передислокували підрозділи ударних дронів з Курської області на схід України і планують використовувати їх для штурму міста Костянтинівка.
23 квітня військові атакували завод із виробництва ударних безпілотників в особливій економічній зоні Алабуга. Підприємство було серйозно пошкоджене та призупинило виробництво БпЛА.
Водночас, ближче до кінця року агресор планує змінити тактику наступальних операцій.
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