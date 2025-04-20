РФ перекинула підрозділи дронів з Курської області у Донецьку: де їх зосередили

Росія перекинула підрозділи безпілотників з Курської області у район Торецька Донецької області. Зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на джерело, пов'язане з українською воєнною розвідкою зазначають, що російські війська передислокували невизначені підрозділи дронів з Курського напрямку в район на південний захід від Торецька поблизу Калинового.

За даними ISW, зараз ці російські підрозділи діють у напрямку міста Костянтинівка.

Аналітики припускають, що росіяни навесні та влітку можуть зосередитися на штурмах у напрямку Костянтинівки.

"Це перший випадок, коли ISW спостерігала повідомлення про російські передислокації з Курської області, і цей звіт узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили можуть віддати перевагу наступальним операціям у напрямку Костянтинівки навесні та влітку 2025 року", - йдеться у звіті.



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