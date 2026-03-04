Битва за Протасів Яр: чому забудовник проти заказника імені Романа Ратушного

Завтра, 5 березня, у Північному апеляційному господарському суді відбудеться вирішальне засідання щодо долі заказника імені Романа Ратушного. Забудовник ТОВ "Протасів Яр" намагається оскаржити рішення Київради про створення цієї заповідної зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГО "Захистимо Протасів Яр".
Головне:
Компанія ТОВ "Протасів Яр" (входить до ФПГ "Континіум") стверджує, що місто порушило процедуру створення заказника, не погодивши його з власником землі. Наразі 16 із 20 гектарів території офіційно належать приватній фірмі.
Активісти наголошують: якщо суд стане на бік забудовника, це може призвести до скасування сервітуту. У такому разі кияни втратять право вільно проходити на територію Яру, а ліс у центрі столиці знову опиниться під загрозою забудови.
Ще у вересні 2024 року Київрада вирішила викупити ці ділянки для повернення у власність громади. Проте, як зазначають захисники парку, за півтора року місто так і не провело грошову оцінку земель, що фактично загальмувало процес меморіалізації.
Роман Ратушний - відомий київський активіст та воїн-доброволець, який очолював боротьбу за Протасів Яр з 2019 року. Він загинув у червні 2022 року на Харківщині, залишивши по собі не лише врятований ліс, а й заповіт щодо підтримки української культури.
"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз - тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - говорив Роман про війну, яка для нього була продовженням багатовікової боротьби за незалежність.
Судове засідання розпочнеться 5 березня о 09:30. Громада закликає небайдужих прийти до Північного апеляційного господарського суду, аби не допустити реваншу забудовників.
Раніше РБК-Україна писало про загибель на фронті у лютому 2025 року оператора дронів Василя Ратушного - старшого брата відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у 2022 році. Ми розповідали історію життя та боротьби обох братів - учасників Революції Гідності, громадських активістів і військових, які віддали життя, захищаючи Україну. Їхню історію називають символом жертовності та боротьби за свободу країни.
Нагадаємо, Київрада у 2022 році підтримала створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" для збереження зеленої зони та вшанування пам’яті активіста Романа Ратушного.