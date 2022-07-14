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Спасли от застройки. В Киеве создадут ландшафтный заказник "Протасов Яр"

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Киев, Четверг 14 июля 2022 17:20
Спасли от застройки. В Киеве создадут ландшафтный заказник "Протасов Яр" Фото: в Киеве создадут ландшафтный заказник "Протасов Яр" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевсовет поддержал создание ландшафтного заказника "Протасов Яр" в честь памяти активиста Романа Ратушного, который боролся за сохранение зеленой зоны и недопущения застройки на территории Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что за такое решение проголосовали 85 депутатов.

"Создание заказника - это чествование памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, которые боролись за эту зеленую зону, было не напрасным", - написал Кличко.

Он добавил, что теперь Протасов Яр будет радовать не одно поколение киевлян.

Напомним, в 2018 году Роман Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году - создал одноименную общественную организацию. Он боролся за недопущение застройки Протасового Яра и сохранение зеленой зоны.

Активист погиб 9 июня в бою под Изюмом.

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Виталий Кличко Киев Киевсовет
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