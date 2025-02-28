Одна доля на двох. Історія жертовності братів Ратушних, які полягли за Україну

27 лютого під час виконання бойового завдання загинув оператор дрона Василь Ратушний - старший брат активіста Романа Ратушного, який поліг за Україну влітку 2022 року.

Слідом за молодшим братом

28-річний Василь Ратушний загинув від прямого влучання FPV дрона під час виконання бойового завдання. Сам він був пілотом БПЛА, захищав Україну від російських окупантів з перших днів війни.

Про загибель Василя Ратушного повідомили його батьки - відома поетеса і журналістка Світлана Поваляєва та Тарас Ратушний, військовослужбовець із 45 артилерійської бригади ЗСУ та активіст "Збережи старий Київ".

Василь Ратушний (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

"Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV загинув пілот БПЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", - написала Світлана.

Вона повідомила, що побратими сина вціліли. Також закликала скидати пожертви у фонд Leleka Foundation Ukraine - ця організація допомагає бойовим медикам рятувати життя військовим ще з 2014 року.

Пост Світлани Поваляєвої про загибель сина Василя (скриншот)

Батько Героя у себе у соцмережах процитував сина і поділився його фото з війни. Свій пост резюмував словами "Честь, сину".

Пост батька Тараса Ратушного про загибель сина Василя (скриншот)

Історія життя і боротьби Василя і Романа Ратушних

Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року. Був старшим за свого брата Романа всього на 1 рік і три місяці. Василь майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, зводив власний будинок і майстрував меблі. Сам виготовляв ножі і створював репліки зброї вікінгів.

Був таким же активістом, як і його брат, щоправда, менш медійним. Під час Революції Гідності долучився до протестів, потім воював у зоні АТО/ООС.

У перший день війни 24 лютого 2022-го Василь організував місцеву самооборону і пішов захищати столицю та околиці. Восени того ж року воював на Бахмутському напрямку. Восени 2023 року за захист Батьківщини його нагородили почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотим хрестом".

"Василь Ратушний, вікінг, старший мій син, чийого позивного я досі не знаю, "гасився" насмерть у найгарячіших точках Майдану. Взимку 2015-го неповнолітнім пішов воювати. У 2019-му не поновив контракт, бо понад усе прагнув жити на своїй землі і власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого 2022-го організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину", - ділилась спогадами про сина Світлана Поваляєва.

Василь Ратушний (фото: Facebook/Taras Ratushnyy)

Василь Ратушний під час Революції Гідності (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

"Коли Рома з Василем були ще маленькі, в якийсь момент ми з їхнім батьком розійшлися. І я дуже переживала, щоб вони не виросли такими "маминими синочками". Усе-таки присутність чоловіка - дуже важлива. Вже дорослими запитала, чи бракувало їм чогось у дитинстві в плані виховання. І Василь сказав, що єдине, чого йому дещо не вистачало - це дисципліни. Але йому не можна було щось нав’язати. Це було неможливо", - ділилась раніше Світлана.

Василь і Роман Ратушні (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Молодший брат Василя Роман у 24-річному віці загинув під Ізюмом. 8 червня 2022 року він потрапив у засідку. Роман був розвідником 93 бригади "Холодний Яр".

"24 лютого 2024 року Роман обдзвонив всю свою команду, яка вже фактично була готова до такого розвитку подій. Головне питання, яке їх хвилювало, - де взяти зброю. Якраз Роман був готовий до цього, як ніхто з нас. Він просто розумів, що рано чи пізно це станеться, і мав уже таку підготовлену групу активістів, маленьку армію, яка вже пройшла бойове злагодження, захищаючи Протасів Яр", - розповів Тарас Ратушний.

Роман Ратушний (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Роман був відомим активістом - захищав від забудови Протасів Яр у столиці. В пам'ять про нього Київська міська рада перейменувала Волгоградську вулицю, що поблизу Яру, на вулицю Романа Ратушного.

Роман склав заповіт, у якому просив у разі своєї загибелі на фронті частину бойових виплат направити на підтримку Будинку-музея Тараса Шевченка, що розташований біля Майдану. Зараз там є експозиція, присвячена Герою.

"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз - тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. Ця війна триває більше трьох сотень років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для росіян. Коли ми її виграємо - ми отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни", - говорив молодший Ратушний про війну.

Романа поховали на Байковому кладовищі, про дату і час поховання Василя повідомлять згодом.

Світлана з синами (facebook.com/svitlana.povalyaeva)