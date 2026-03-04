RU

Общество Образование Деньги Изменения

Битва за Протасов Яр: почему застройщик против заказника имени Романа Ратушного

17:40 04.03.2026 Ср
2 мин
Завтра суд вынесет финальное решение
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Протасов Яр в Киеве (РБК-Украина)

Завтра, 5 марта, в Северном апелляционном хозяйственном суде состоится решающее заседание относительно судьбы заказника имени Романа Ратушного. Застройщик ООО "Протасов Яр" пытается обжаловать решение Киевсовета о создании этой заповедной зоны.

Главное:

  • Апелляция застройщика против заказника имени Ратушного состоится 5 марта в 09:30.
  • Под угрозой находится 20 гектаров зеленой зоны в центре Киева.
  • Город до сих пор не провел оценку земель для их выкупа, несмотря на решение Киевсовета 2024 года.

Чего хочет застройщик

Компания ООО "Протасов Яр" (входит в ФПГ "Континиум") утверждает, что город нарушил процедуру создания заказника, не согласовав его с владельцем земли. Сейчас 16 из 20 гектаров территории официально принадлежат частной фирме.

Активисты отмечают: если суд встанет на сторону застройщика, это может привести к отмене сервитута. В таком случае киевляне потеряют право свободно проходить на территорию Яра, а лес в центре столицы снова окажется под угрозой застройки.

Проблема выкупа земли

Еще в сентябре 2024 года Киевсовет решил выкупить эти участки для возвращения в собственность общины. Однако, как отмечают защитники парка, за полтора года город так и не провел денежную оценку земель, что фактически затормозило процесс мемориализации.

Наследие Романа Ратушного

Роман Ратушный - известный киевский активист и воин-доброволец, который возглавлял борьбу за Протасов Яр с 2019 года. Он погиб в июне 2022 года в Харьковской области, оставив после себя не только спасенный лес, но и завещание по поддержке украинской культуры.

"Чем больше русских мы убьем сейчас - тем меньше русских придется убивать нашим детям", - говорил Роман о войне, которая для него была продолжением многовековой борьбы за независимость.

Судебное заседание начнется 5 марта в 09:30. Община призывает неравнодушных прийти в Северный апелляционный хозяйственный суд, чтобы не допустить реванша застройщиков.

Ранее РБК-Украина писало о гибели на фронте в феврале 2025 года оператора дронов Василия Ратушного - старшего брата известного активиста Романа Ратушного, который погиб в 2022 году. Мы рассказывали историю жизни и борьбы обоих братьев - участников Революции Достоинства, общественных активистов и военных, которые отдали жизнь, защищая Украину. Их историю называют символом жертвенности и борьбы за свободу страны.

Напомним, Киевсовет в 2022 году поддержал создание ландшафтного заказника "Протасов Яр" для сохранения зеленой зоны и памяти активиста Романа Ратушного.

