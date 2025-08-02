ЗСУ стримують ворога на понад 10 напрямках: де було найбільше боїв за добу (карти)

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Підлиман Харківської області;

Костянтинівка Донецької області;

Білогір’я Запорізької області;

Херсон, Козацьке Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.



Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку - у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.



На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

На Сіверському напрямку ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у бік Білої Гори.



На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.



На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.



На Придніпровському напрямку підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.



На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 139 БпЛА та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.