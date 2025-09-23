Битва за Першу світову групу: відомо з ким зіграє Україна у Кубку Девіса-2026

Україна пробилася у плейоф

Україна здобула право зіграти у плейоф Першої світової групи завдяки перемозі над Домініканською Республікою (4:0) у вересні цього року.

Перед жеребкуванням українці посідали останнє місце серед сіяних команд.

Хто став суперником

За підсумками жеребкування збірна України отримала у суперники Люксембург. Матчева зустріч відбудеться 6-8 лютого 2026 року на кортах у Люксембурзі.

У разі перемоги над суперником українці повернуться у Першу світову групу, тоді як поразка означатиме виліт назад у Другу.

Що відомо про збірну Люксембургу

Займає 43-тє місце у світовому рейтингу (Україна – 41-ша).

У вересні 2025 року поступилася Чилі (0:4) у Першій світовій групі.

Торік виступала у Другій групі, але завдяки перемозі над Новою Зеландією піднялася вище.

Найрейтинговіший гравець – Кріс Родеш (181-ша ракетка світу).

Пари плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026

Люксембург - Україна

Гонконг - Фінляндія

Швейцарія - Туніс

Китай - Португалія

Китайський Тайбей - Ліван

Нова Зеландія - Боснія і Герцеговина

Казахстан - Монако

Ізраїль - Литва

Словенія - Туреччина

Єгипет - Польща

Марокко - Колумбія

Греція - Мексика

Парагвай - Румунія

Нагадаємо, у вересні збірна України впевнено обіграла Домініканську Республіку у плейоф Другої світової групи Кубка Девіса з рахунком 4:0.