Битва за Першу світову групу: відомо з ким зіграє Україна у Кубку Девіса-2026

Міжнародна федерація тенісу оголосила результати жеребкування плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації тенісу.
Україна здобула право зіграти у плейоф Першої світової групи завдяки перемозі над Домініканською Республікою (4:0) у вересні цього року.
Перед жеребкуванням українці посідали останнє місце серед сіяних команд.
За підсумками жеребкування збірна України отримала у суперники Люксембург. Матчева зустріч відбудеться 6-8 лютого 2026 року на кортах у Люксембурзі.
У разі перемоги над суперником українці повернуться у Першу світову групу, тоді як поразка означатиме виліт назад у Другу.
Нагадаємо, у вересні збірна України впевнено обіграла Домініканську Республіку у плейоф Другої світової групи Кубка Девіса з рахунком 4:0.
