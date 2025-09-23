Битва за Первую мировую группу: известно с кем сыграет Украина в Кубке Дэвиса-2026

Международная федерация тенниса объявила результаты жеребьевки плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса.
Украина получила право сыграть в плей-офф Первой мировой группы благодаря победе над Доминиканской Республикой (4:0) в сентябре этого года.
Перед жеребьевкой украинцы занимали последнее место среди сеяных команд.
По итогам жеребьевки сборная Украины получила в соперники Люксембург. Матчевая встреча состоится 6-8 февраля 2026 года на кортах в Люксембурге.
В случае победы над соперником украинцы вернутся в Первую мировую группу, тогда как поражение будет означать вылет обратно во Вторую.
Напомним, в сентябре сборная Украины уверенно обыграла Доминиканскую Республику в плей-офф Второй мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 4:0.
Ранее мы сообщали, что вторая ракетка мира Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале открытого чемпионата США.
Также рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.