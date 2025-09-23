Битва за Первую мировую группу: известно с кем сыграет Украина в Кубке Дэвиса-2026

Украина пробилась в плей-офф

Украина получила право сыграть в плей-офф Первой мировой группы благодаря победе над Доминиканской Республикой (4:0) в сентябре этого года.

Перед жеребьевкой украинцы занимали последнее место среди сеяных команд.

Кто стал соперником

По итогам жеребьевки сборная Украины получила в соперники Люксембург. Матчевая встреча состоится 6-8 февраля 2026 года на кортах в Люксембурге.

В случае победы над соперником украинцы вернутся в Первую мировую группу, тогда как поражение будет означать вылет обратно во Вторую.

Что известно о сборной Люксембурга

Занимает 43-е место в мировом рейтинге (Украина - 41-я).

В сентябре 2025 года уступила Чили (0:4) в Первой мировой группе.

В прошлом году выступала во Второй группе, но благодаря победе над Новой Зеландией поднялась выше.

Самый рейтинговый игрок - Крис Родеш (181-я ракетка мира).

Пары плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026

Люксембург - Украина

Гонконг - Финляндия

Швейцария - Тунис

Китай - Португалия

Китайский Тайбэй - Ливан

Новая Зеландия - Босния и Герцеговина

Казахстан - Монако

Израиль - Литва

Словения - Турция

Египет - Польша

Марокко - Колумбия

Греция - Мексика

Парагвай - Румыния

Напомним, в сентябре сборная Украины уверенно обыграла Доминиканскую Республику в плей-офф Второй мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 4:0.