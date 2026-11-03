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Битва за Луну: Китай раскрыл план высадки космонавтов к 2030 году

14:16 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Битва за Луну: Китай раскрыл план высадки космонавтов к 2030 году Китай представил дорожную карту полетов на Луну (коллаж: РБК-Украина)
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Китай готовится отправить астронавтов на Луну к 2030 году и уже представил подробный график подготовки к высадке. Миссия должна стать ключевым этапом лунной программы и новым шагом в исследовании спутника Земли.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Как будут проходить космические миссии?

Из-за отсутствия сверхтяжелой ракеты типа американской Saturn V, китайская программа предусматривает схему с раздельным запуском экипажа и посадочного модуля с последующей стыковкой на лунной орбите.

Ключевые этапы подготовки включают:

  • Беспилотный тест одномодовой ракеты Long March 10A и корабля Mengzhou в начале 2027;
  • Испытание тяжелой версии ракеты Long March 10 с посадочным модулем Lanyue в 2028 году;
  • Парный запуск двух ракет для стыковки кораблей на лунной орбите в 2029 году;
  • Финальный двойной старт с экипажем на борту для высадки перед 2030 годом.

В отличие от программ США, китайский план пока не предусматривает предварительных тестовых облетов Луны с экипажем без посадки. Однако корабль Mengzhou уже проходит испытания во время миссий к орбитальной станции "Тяньгун".

Битва за Луну: Китай раскрыл план высадки космонавтов к 2030 году
Слайд с презентации китайской лунной программы (источник: @Rain_Antar1121/X)

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Конкуренция с программой NASA

Тем временем американская программа Artemis сталкивается с собственными вызовами, в частности, из-за зависимости от разработки месячных посадочных модулей компаниями SpaceX и Blue Origin.

Это может сместить высадку США на 2030 год или позже.

Китай демонстрирует высокие темпы технического прогресса: в августе 2025 года агентство пилотируемой космической программы успешно протестировало полноразмерный макет посадочного модуля Lanyue близ Пекина, а первый корабль для испытаний уже прибыл на космодром Веньчан.

Оба государства рассматривают нынешнее противостояние как геополитическую борьбу, одновременно готовясь ко второму этапу – создание долговременных баз в районе Южного полюса Луны.

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