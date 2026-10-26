Битва Маска і Безоса: NASA затвердила новий план висадки астронавтів на Місяць

Нові вимоги для SpaceX та скасування Lunar Gateway

Найбільшою зміною для корабля Starship від компанії SpaceX стало скасування обов'язкової вимоги стикуватися з кораблем Orion на високоеліптичній гало-орбіті Місяця.

Рішення NASA відмовитися від навколомісячної станції Lunar Gateway розв'язало цю проблему та значно зменшило витрати енергії.

Згідно з новою схемою, SpaceX здійснюватиме заправку місячного посадкового модуля Starship на низькій навколоземній орбіті, після чого відбудеться стикування з кораблем Orion на високій навколоземній орбіті.

Чотири астронавти вирушать до Місяця всередині корабля Orion, а двоє з них пересядуть у Starship безпосередньо для спуску на поверхню.

Основним питанням залишається кількість запусків танкерів для заправлення Starship. Консультативна рада NASA з безпеки оцінила необхідну кількість запусків приблизно у 22.

Засновник SpaceX Ілон Маск заперечив ці цифри та заявив, що знадобиться від 6 до 8 запусків. Керівництво NASA зазначило, що оцінка Маска є можливою, але відображає лише "максимально оптимістичний сценарій розвитку технології".



Концепція експлуатації місячного посадкового модуля Starship (джерело: NASA)

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Альтернатива від Blue Origin без дозаправлення

Тим часом компанія Blue Origin розробила концепцію, яка виключає потребу у міжкорабельному дозаправленні для перших місій. Для забезпечення перельоту планується використати 4 запуски важкої ракети New Glenn.

Який план компанії Безоса?

Носіями буде виведено 3 розгінні ступені на низьку навколоземну орбіту.

Четвертий запуск доправить посадковий модуль Blue Moon Mark 2.

На орбіті відбудеться збирання системи, яка вирушить до Місяця.

NASA розглядає можливість стикування Orion з модулем Blue Moon на низькій навколомісячній орбіті на висоті кількох сотень кілометрів.

Це значно зменшить обсяг пального, необхідного для спуску й підйому астронавтів, і створить додаткові можливості для екстреного повернення.



Концепція експлуатації місячного посадкового модуля Blue Moon (джерело: NASA)

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Модернізація ступеня Centaur V та графік місій

Щоб забезпечити вихід корабля Orion на низьку навколомісячну орбіту, NASA співпрацює з United Launch Alliance над розробкою подовженої версії верхнього ступеня Centaur V.

У поєднанні з основним ступенем ракети Space Launch System це розв'яже давню проблему недостатньої тяги сервісного модуля Orion.

Керівник NASA Джаред Айзекман наголосив: агенція намагається максимально полегшити завдання приватним підрядникам, коригуючи параметри місій відповідно до поточного прогресу розробок.

Випробувальний політ місії Artemis III заплановано на літо 2027 року. У його межах екіпаж випробує процедури стикування з обома посадковими комплексами - Blue Moon та Starship - на навколоземній орбіті без висадки на поверхню.

Повноцінна висадка екіпажу на поверхню Місяця відбудеться під час місії Artemis IV у 2028 році. NASA обере конкретного виконавця для першої висадки залежно від готовності посадкових систем SpaceX та Blue Origin.