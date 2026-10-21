Без GPS і зв'язку: на Місяці вперше запустять потужний суперкомп'ютер

На Місяці вперше випробують потужну обчислювальну систему для роботи із ШІ та графічними процесорами. Її доставить безпілотний місяцехід FLIP у межах місії Griffin-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space .

Американська компанія Astrolab готує до запуску на південний полюс Місяця безпілотний місяцехід FLIP. На його борту розмістять спеціальний суперкомп'ютер Spaceborne Computer-4 від компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Як влаштований космічний суперкомп'ютер?

Звичайні комп'ютери не здатні працювати у космосі, тому модуль від HPE створили за особливою технологією.

Він легкий, суцільний, не має вентиляторів (оскільки у космосі немає повітря для обдування) і захищений міцним алюмінієвим корпусом, який добре відводить тепло.

Усередині встановлено енергоефективний процесор, потужну відеокарту для роботи з ШІ та надійні накопичувачі від компанії KIOXIA. Живитиметься система від сонячних батарей та акумуляторів місяцехода.

Головне завдання техніки - довести, що вона здатна працювати у надскладних умовах.

На Місяці випробують першу ШІ-навігацію (фото: Chelsea Gohd)

Ровер та комп'ютер розраховані на цілорічне перебування на Місяці. Це означає, що їм доведеться пережити кілька місячних ночей, кожна з яких триває понад 150 годин у повній темряві та без сонячного тепла.

Якщо експеримент вдасться, суперкомп'ютер виконуватиме такі завдання:

створюватиме точні карти поверхні у реальному часі за допомогою камер;

точні карти поверхні у реальному часі за допомогою камер; самостійно аналізуватиме рельєф та плануватиме маршрут;

рельєф та плануватиме маршрут; перевірятиме, як ШІ-програми можуть стабільно працювати на інших космічних тілах.

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Досвід Марса для орієнтування на Місяці

На Місяці немає супутників GPS, тому роверам важко зрозуміти, де саме вони перебувають.

Щоб вирішити цю проблему, на місяцехід встановлять "розумну" навігаційну програму, яку раніше успішно використовували на Марсі фахівці Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Як це працює: штучний інтелект порівнюватиме знімки з камер місяцехода з фотографіями, які вже є в його пам'яті. Знаходячи знайомі пагорби чи каміння, алгоритм зможе точно визначати координати ровера та прокладати безпечний шлях в обхід глибоких кратерів.

Суперкомп'ютер із ШІ відправляють на південний полюс Місяця (фото: Chelsea Gohd)

Деталі місії Griffin-1

Доставку техніки на Місяць здійснить посадковий апарат Griffin від компанії Astrobotic у рамках спеціальної програми NASA із залучення приватних компаній.

Окрім місяцехода FLIP із суперкомп'ютером, на Місяць відправляють:

CubeRover - маленький дослідницький ровер;

- маленький дослідницький ровер; LandCam-X - оптичну систему для точної посадки;

- оптичну систему для точної посадки; Nanofiche GLPH - надкомпактну капсулу з цифровою бібліотекою історії людства.

Результати космічної місії допоможуть підготувати основу для майбутніх висадок астронавтів за програмою Artemis та створення постійних наукових баз на Місяці.