Битва логістик: Столтенберг заявив про нестійкі поставки боєприпасів Україні

Нинішній етап війни Столтенберг назвав битвою логістик, через що союзники, як відзначив генеральний секретар НАТО, повинні нарощувати виробництво.

"Єдиний спосіб зберегти нашу підтримку України - це робити те, що ми почали робити зараз, а саме взаємодіяти з оборонною промисловістю, щоб переконатися, що союзники підписують довгострокові контракти", - додав він.

Водночас Столтенберг зауважив, що світ не повинен допустити перемоги російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це стане трагедією для українців й небезпекою для Заходу.

На питання, чи дозволять Україні приєднатися до альянсу, Столтенберг заявив, що позиція НАТО незмінна.

"Україна стане членом НАТО, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна могла переважати як суверенна, незалежна країна в Європі", - пояснив генеральний секретар НАТО.