Битва логистик: Столтенберг заявил о неустойчивых поставках боеприпасов Украине

Нынешний этап войны Столтенберг назвал битвой логистик, поэтому союзники, как отметил генеральный секретарь НАТО, должны наращивать производство.

"Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины - это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты", - добавил он.

В то же время, Столтенберг отметил, что мир не должен допустить победы российского диктатора Владимира Путина, поскольку это станет трагедией для украинцев и опасностью для Запада.

На вопрос, разрешат ли Украине присоединиться к альянсу, Столтенберг заявил, что позиция НАТО неизменна.

"Украина станет членом НАТО, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина могла преобладать как суверенная, независимая страна в Европе", – пояснил генеральный секретарь НАТО.