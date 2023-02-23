Битва логистик: Столтенберг заявил о неустойчивых поставках боеприпасов Украине

В настоящее время поставки боеприпасов Украине неустойчивы из-за высокого уровня их использования. В то же время НАТО будет поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Нынешний этап войны Столтенберг назвал битвой логистик, поэтому союзники, как отметил генеральный секретарь НАТО, должны наращивать производство.
"Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины - это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты", - добавил он.
В то же время, Столтенберг отметил, что мир не должен допустить победы российского диктатора Владимира Путина, поскольку это станет трагедией для украинцев и опасностью для Запада.
На вопрос, разрешат ли Украине присоединиться к альянсу, Столтенберг заявил, что позиция НАТО неизменна.
"Украина станет членом НАТО, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина могла преобладать как суверенная, независимая страна в Европе", – пояснил генеральный секретарь НАТО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, враг в это время планирует наступление, чтобы сорвать планы украинских войск, однако испытывает дефицит боеприпасов.
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