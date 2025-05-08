Біткойн знову штурмує рекорди: ціна перевищила 100 тисяч доларів
Bitcoin уперше за кілька місяців подолав позначку в 100 000 доларів, показавши зростання більш ніж на 3 % за один день. Таке різке підвищення курсу свідчить про пожвавлення попиту на провідний цифровий актив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними платформи CoinDesk, станом на 20:03 вартість Bitcoin становила 101 223 долари за одиницю цифрової валюти. Така висока ціна на провідну криптовалюту світу була ще у січні.
Капіталізації криптовалюти становила понад 2 трильйони доларів.
За інформацією Bloomberg, Bitcoin піднявся в четвер на 3,4%, як і більшість інших провідних токенів. Востаннє біткойн встановлював рекорд - близько 109 000 доларів - 20 січня, у день інавгурації Трампа на другий термін.
Загалом Bitcoin уперше з лютого перевищив межу в 100 000 доларів.
З чим пов'язують зростання Bitcoin
Видання пише, що зростання криптовалюти відбувається на тлі очікувань послаблення торгівельної напруги після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду з Великою Британією.
За попередніми даними, Велика Британія пришвидшить проходження американських товарів через митницю та зменшить бар’єри для аграрного, хімічного, енергетичного та промислового експорту США. І хоча Трамп заявив, що повні деталі угоди ще будуть узгоджені впродовж наступних тижнів, її затвердження вже зараз сприяло відновлення оптимізму серед інвесторів.
Ситуація на ринку криптовалют
Після перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа Bitcoin оновив історичний максимум, піднявшись з 68 тисяч доларів 5 листопада до більше ніж 90 тисяч доларів 13 листопада.
Психологічну позначку в 100 тисяч доларів Bitcoin перетнув уже в грудні. Усе це сталося завдяки передвиборчим обіцянкам Трампа зробити США світовим лідером у галузі криптоактивів і почати зберігати Bitcoin-резерви.
На початку березня президент США Дональд Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалют, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA.
Тим часом Північна Корея стала третьою країною у світі за кількістю Bitcoin через хакерів.
Детальніше про розвиток ринку криптовалют в Україні, - читайте в статті РБК-Україна.
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