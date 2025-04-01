Криптовалюти в Україні: високий ризик чи перспективний актив для інвесторів

Bitcoin та інші криптовалюти стають все більш популярним інструментом для інвестування. Попри відсутність в Україні відповідного регулювання криптоактивів, українці вже давно активно інвестують і торгують криптовалютою.

Про те, як та скільки можна заробити на криптовалютах та чи легально це в Україні, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Згідно з даними дослідницької компанії Triple-A, на початок 2022-го року в Україні криптовалютою володіли близько 15,7% населення, або приблизно 6,5 мільйонів осіб. Проте компанія Cryptomus наводить дані, згідно з якими на кінець 2024 року приблизно 10% українців, тобто до 4 мільйонів осіб, володіють цифровими активами.

Інвестування українців у Bitcoin і поточний стан ринку криптовалют

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що поки що процес регулювання криптовалют і цифрових активів в Україні незавершений. Не визначено податкові норми, не обрано головного регулятора – Національний банк України чи Нацкомісію з цінних паперів. За його словами, для пересічного українця такі інвестиції залишаються у "сірій зоні" – вони не заборонені, але й не легалізовані повною мірою.

"Україна – одна з найактивніших "криптонацій". Крім того, крипта активно використовується для донатів на ЗСУ, що також ускладнює регулювання. У 2024 році криптовалюти стали одним із найприбутковіших активів – деякі інвестори подвоювали капітал, що неможливо було досягнути за допомогою класичних інструментів таких як депозити, золото чи індекси (акцій - ред.)", – підкреслює Шевчишин.

Андрій Шевчишин наголошує, що протягом довгого часу ключовим каталізатором зростання Bitcoin був халвінг – унікальний механізм, запрограмований у його протоколі. Ця подія, яка повторюється кожні чотири роки, передбачає зменшення винагороди майнерам на 50%. Такі обмеження є вбудованим антиінфляційним інструментом, оскільки загальна емісія BTC жорстко обмежена 21 мільйоном монет.

Станом на березень 2025 року в обігу знаходиться близько 19,3 мільйона Bitcoin (93% від загального обсягу), а останній халвінг відбувся у 2024 році, скоротивши винагороду за блок (одиницю інформації) до 3,125 BTC.

Останній халвінг біткоїна відбувся торік (фото: GettyImages)

Проте, як зазначає Шевчишин, сьогодні динаміка Bitcoin все більше залежить від макроекономічних чинників, зокрема від монетарної політики ФРС США, інфляційних тенденцій та стану світової економіки. Це свідчить про те, що BTC поступово перетворюється з нішевого активу на інструмент, чутливий до глобальних фінансових процесів.

"Після обрання президентом США Дональда Трампа стало очевидно, що його дії (саме з підтримки крипторинку - ред.) виявилися набагато обережнішими, ніж очікувалося. Крім того, його протекціоністська політика – високі тарифи, обмеження торгівлі та жорсткі імміграційні правила – створили тиск на фінансові ринки. Як наслідок, криптовалюти, як один із найбільш волатильних активів, відчули перший удар", – каже фінансовий аналітик.

З 20 січня 2025 року, коли Bitcoin досягнув рекордної ціни у 108 тисяч доларів, він впав на понад чверть. Станом на 31 березня криптовалюта торгується на рівні 81-82,5 тисячі доларів. При цьому так звані альткоїни (будь-які криптовалюти, крім Bitcoin та Ethereum) взагалі впали на 70-80% за останні 2-3 місяці. Головна причина – тарифна політика чинного президента США.

Кращі стратегії заробітку на криптовалютах

Економіст Данило Монін підкреслює, що зараз досить непоганий час для інвестування у криптовалюти. За його словами, це обумовлено досить сильним падінням, що створює кращі можливості, ніж 2-3 місяці тому.

"Падіння криптоактивів триває вже довгі 3,5 місяці, але швидше за все тарифи Трампа можуть стати однією з фінальних точок падіння, якщо, звичайно, не з'являться нові. Криптовалюти – це ризикований актив, але багато криптовалют зі списку топ-100 зараз перебувають на історичних мінімумах або близькі до цього", – вказує Монін.

Економіст додає, що в поточних ринкових умовах спотова торгівля є одним з найнадійніших способів заробітку на криптовалютах. Вона передбачає купівлю чи продаж цифрових активів за поточною ринковою ціною без використання кредитного плеча чи ф'ючерсних контрактів.

Суть спотової торгівлі полягає у купівлі Bitcoin чи іншого криптоактиву за чинною ціною, наприклад по 82 тисячі доларів. Після цього ви отримуєте токени на свій гаманець чи біржовий рахунок. Далі трейдер чекає, коли ціна криптовалюти буде вищою, щоб потім продати всі монети або певну частину та отримати прибуток.

Такий підхід має низку переваг. По-перше, він мінімізує ризики, оскільки ви не використовуєте позикові кошти. По-друге, всі умови угоди прозорі – ціна фіксується на момент її укладення, тому варто лише дочекатися, коли ціна Bitcoin буде вищою, щоб вигідно продати та отримати прибуток.

"Спотова покупка на середньострокову перспективу, навіть якщо актив ще впаде в ціні, – цілком хороша можливість заробити. Хоча, на моє поточне відчуття, глобального зростання ринку навряд чи можна чекати раніше осені", – пояснює Данило Монін.

Інвестор має бути готовий втратити все

Андрій Шевчишин нагадує, що кожен потенційний інвестор має зрозуміти – чи готовий він ризикнути всіма вкладеними коштами. При позитивній відповіді він рекомендує розглянути для інвестування топ-10 криптовалют за капіталізацією, такі як Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, TRON тощо. Відповідна інформація доступна на сайті CoinMarketCap.

"Дрібніші монети, включаючи альткоїни та мемкоїни, є високоризиковими активами – вони можуть принести значний прибуток, але й повністю втратити вартість. Їх ціни легко піддаються маніпуляціям, багато з цих проєктів не мають реального застосування і можуть залишатися "мертвими" навіть у періоди загального зростання ринку. Наприклад, якщо інвестор вкладає по 5 доларів у 20 різних малокапіталізованих монет, ймовірні два сценарії. У першому: одна-дві монети можуть зрости у 10-100 разів, що покриє всі збитки. У другому – жодна інвестиція не окупиться", – підкреслює Шевчишин.

Для зменшення ризиків фінансовий аналітик рекомендує дотримуватися наступних правил: дрібні монети не тримати довго, адже на ринку важко передбачити момент падіння. Використовувати "стоп-лоси" (від англ. stop-loss) при торгівлі ф’ючерсами – це інструмент на криптобіржі, який дозволяє трейдеру прогнозувати можливі втрати. Наприклад, якщо він очікує, що ціна криптовалюти буде зростати, то він може виставити "стоп-лос" на певному рівні (найчастіше – це 3%), якщо ціна все ж таки піде вниз. Це дозволить трейдеру втратити лише цей відсоток від свого депозиту, а не всю суму.

При цьому експерт радить взагалі уникати мемкоїнів, якщо це не короткострокова спекуляція, оскільки вони часто створюються спеціально для швидкого накачування та подальшого обвалу цін.

"Оптимальні стратегії інвестування залежать від апетиту до ризику. Найбезпечніший варіант – фокус на Bitcoin та топових криптовалютах з довгостроковою перспективою. Для тих, хто готовий на більший ризик, підходять альткоїни з середньою капіталізацією та коротко- і середньостроковим горизонтом інвестування", – резюмує Андрій Шевчишин.