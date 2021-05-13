Биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском

Накануне самая популярная в мире криптовалюта упала с 54 819 долларов до 45 700 долларов, самого низкого уровня с 1 марта, всего за два часа после твита Маска. Биткойн торговался около уровня в 51000 долларов к 10:40 по киевскому времени.

Глава Tesla заявил, что обеспокоен быстрым увеличением использования ископаемого топлива, особенно угля, для добычи биткойнов и транзакций.

Объявление Tesla 8 февраля о том, что она купила биткойнов на 1,5 млрд долларов и примет их в качестве оплаты за автомобили, стало одним из факторов роста цены криптовалюты в этом году.

Комментарии Маска всколыхнули рынки, хотя он сказал, что Tesla не будет продавать биткойны и возобновит прием криптовалюты, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику.

Криптовалюта по-прежнему на 30% выше, чем до февральского объявления Tesla.

Согласно данным Кембриджского университета и Международного энергетического агентства, при нынешних темпах добычи биткойнов ежегодно потребляется примерно такое же количество энергии, как и в Нидерландах в 2019 году.

"Проблема (огромного потребления энергии биткойн-майнерами) давно известна, поэтому в ней нет ничего нового, но вместе с недавними комментариями Маска о dogecoin, его последние комментарии, кажется, предполагают, что его страсть к криптовалютам, возможно, ослабевает", - сказал Макото Сакума, научный сотрудник научно-исследовательского института NLI в Токио.

Биткойн столкнулся с трудностями с момента достижения рекордной отметки в 64 895,22 доллара в середине апреля, упав до порогового значения в 47 000 долларов всего 11 дней спустя, прежде чем с начала мая колебаться в районе 58 000 долларов.