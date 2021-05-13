Біткойн відновив частину втрат після обвалу, спровокованого Маском

Напередодні найпопулярніша у світі криптовалюта впала з 54 819 доларів до 45 700 доларів, найнижчого рівня з 1 березня, всього за дві години після твіту Маска. Біткойн торгувався близько рівня в 51000 доларів до 10:40 за київським часом.

Глава Tesla заявив, що стурбований швидким збільшенням використання викопного палива, особливо вугілля, для видобутку біткойнов і транзакцій.

Оголошення Tesla 8 лютого про те, що вона купила біткойнов на 1,5 млрд доларів і прийме їх в якості оплати за автомобілі, стало одним з факторів зростання ціни криптовалюта в цьому році.

Коментарі Маска сколихнули ринки, хоча він сказав, що Tesla не буде продавати біткойни і відновить прийом криптовалюта, як тільки майнінг перейде на більш стійку енергетику.

Криптовалюта як і раніше на 30% вище, ніж до лютневого оголошення Tesla.

Згідно з даними Кембриджського університету і Міжнародного енергетичного агентства, при нинішніх темпах видобутку біткойнов щорічно споживається приблизно така ж кількість енергії, як і в Нідерландах у 2019 році.

"Проблема (величезне споживання енергії біткойн-майнерам) давно відома, тому в ній немає нічого нового, але разом з недавніми коментарями Маска про dogecoin, його останні коментарі, здається, припускають, що його пристрасть до криптовалюти, можливо, слабшає", - сказав Макото Сакума, науковий співробітник науково-дослідного інституту Nli в Токіо.

Біткойн зіткнувся з труднощами з моменту досягнення рекордної позначки в 64 895,22 долара в середині квітня, впавши до порогового значення в 47 000 доларів всього 11 днів по тому, перш ніж з початку травня коливатися в районі 58 000 доларів.