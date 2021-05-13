Tesla приостановила продажу авто за биткоины, после этого он упал на 17%

При этом Маск отмечает, что криптовалюта - это идея с "многообещающим будущим".



"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном", - написал Маск.

В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.

