Tesla приостановила продажу авто за биткоины, после этого он упал на 17%
Американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск.
При этом Маск отмечает, что криптовалюта - это идея с "многообещающим будущим".
"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном", - написал Маск.
В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.
На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.
Напомним, украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали вкладывать сбережения граждан в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены к обороту на территории Украины. Объемы пока незначительны.