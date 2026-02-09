Біткойн пройшов іспит на міцність: чи чекати на ривок до 81 000 доларів вже цього тижня

У понеділок, 9 лютого 2026 року, біткойн на торгах закріпився вище позначки 70 000 доларів після небувалої турбулентності наприкінці минулого тижня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в публікації Вloomberg.

Так, на азійських ринках вартість біткойна коливалася поблизу цієї позначки, що різко контрастує з подіями минулого тижня, коли криптовалюта стрімко падала до мінімумів за понад рік, а згодом так само швидко відновлювала позиції.

Отож, падіння біткойна до 60 033 долара наприкінці минулого тижня стало найнижчою точкою з жовтня 2024 року. Проте саме цей обвал став "лакмусовим папірцем" для інвесторів:

ліквідація спекулянтів - різке падіння "змило" надмірне кредитне плече та слабких гравців, очистивши ринок для подальшого руху;

рівень 60 000 доларів офіційно підтвердив статус головного психологічного та технічного "бастіону";

повернення до 70 000 доларів менш ніж за 48 годин свідчить про колосальний відкладений попит.

Трейдери залишаються обережними

"Крипторинки стабілізувалися, але ринок все ще не впевнений, що найгірше позаду", - зазначає Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

За її словами, попри дружнє ставлення Білого дому до криптовалют і зростання їх інституційного впровадження, біткойн залишається вразливим до високої волатильності та поки не здатний повноцінно виконувати роль "цифрового золота" у періоди геополітичної невизначеності.

Оптимізм інвесторів

Зазначимо, що 6 лютого біржові фонди біткойнів США зафіксували приплив у 221 млн доларів, оскільки інвестори прагнули купити активи після стрімкого розпродажу. Це означає, що великі гроші розглядали ціну як зручний трамплін.

За словами Шона Макналті з FalconX, нинішній настрій на ринку можна охарактеризувати як стримано конструктивний, адже турбулентність минулого тижня "розвіяла спекулятивну піну" та дозволила ринку торгувати на сильніших фундаментальних показниках.

"Ми бачимо перехід від спекулятивної гри до накопичення на сильних фундаментальних показниках", - стверджує Шон Макналті з FalconX.

Чи побачимо ми 81 000 доларів найближчим часом

Аналітики Orbit Markets та IG Australia вказують на те, що "іспит на міцність" відчинив двері для оптимістичного сценарію:

Критична зона (73 000 – 75 000 доларів): Це останній серйозний бар'єр. Якщо Біткойн закриє денну свічку вище 75 000 доларів, почнеться фаза "чистого неба". Ціль 81 000 доларів: За умови збереження поточної динаміки припливу капіталу в ETF, цей рівень може бути досягнутий вже до кінця поточного тижня. Головний ризик: Поки ціна тримається вище 200-тижневої середньої (58 000 доларів), ведмежий ринок вважається офіційно скасованим.

Таким чином, на минулому тижні біткойн не просто вижив, він став сильнішим. Наступні кілька днів стануть вирішальними: або ми побачимо новий історичний рекорд, або ринок перейде у фазу тривалої консолідації перед великим стрибком.