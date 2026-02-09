Биткоин прошел экзамен на прочность: ждать ли рывка до 81 000 долларов уже на этой неделе

В понедельник, 9 февраля 2026 года, биткойн на торгах закрепился выше отметки 70 000 долларов после небывалой турбулентности в конце прошлой недели.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в публикации Вloomberg.

Так, на азиатских рынках стоимость биткоина колебалась вблизи этой отметки, что резко контрастирует с событиями прошлой недели, когда криптовалюта стремительно падала до минимумов за более чем год, а затем так же быстро восстанавливала позиции.

Так, падение биткойна до 60 033 доллара в конце прошлой недели стало самой низкой точкой с октября 2024 года. Однако именно этот обвал стал "лакмусовой бумажкой" для инвесторов:

ликвидация спекулянтов - резкое падение "смыло" чрезмерное кредитное плечо и слабых игроков, очистив рынок для дальнейшего движения;

уровень 60 000 долларов официально подтвердил статус главного психологического и технического "бастиона";

возвращение к 70 000 долларов менее чем за 48 часов свидетельствует о колоссальном отложенном спросе.

Трейдеры остаются осторожными

"Крипторынки стабилизировались, но рынок все еще не уверен, что худшее позади", - отмечает Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

По ее словам, несмотря на дружественное отношение Белого дома к криптовалютам и рост их институционального внедрения, биткойн остается уязвимым к высокой волатильности и пока не способен полноценно выполнять роль "цифрового золота" в периоды геополитической неопределенности.

Оптимизм инвесторов

Отметим, что 6 февраля биржевые фонды биткойнов США зафиксировали приток в 221 млн долларов, поскольку инвесторы стремились купить активы после стремительной распродажи. Это означает, что большие деньги рассматривали цену как удобный трамплин.

По словам Шона Макналти из FalconX, нынешнее настроение на рынке можно охарактеризовать как сдержанно конструктивное, ведь турбулентность на прошлой неделе "развеяла спекулятивную пену" и позволила рынку торговать на более сильных фундаментальных показателях.

"Мы видим переход от спекулятивной игры к накоплению на сильных фундаментальных показателях", - утверждает Шон Макналти из FalconX.

Увидим ли мы 81 000 долларов в ближайшее время

Аналитики Orbit Markets и IG Australia указывают на то, что "экзамен на прочность" открыл двери для оптимистического сценария:

Критическая зона (73 000 - 75 000 долларов): Это последний серьезный барьер. Если Биткойн закроет дневную свечу выше 75 000 долларов, начнется фаза "чистого неба". Цель 81 000 долларов: При условии сохранения текущей динамики притока капитала в ETF, этот уровень может быть достигнут уже к концу текущей недели. Главный риск: Пока цена держится выше 200-недельной средней (58 000 долларов), медвежий рынок считается официально отмененным.

Таким образом, на прошлой неделе биткойн не просто выжил, он стал сильнее. Следующие несколько дней станут решающими: либо мы увидим новый исторический рекорд, либо рынок перейдет в фазу длительной консолидации перед большим скачком.