Біткоїн встановив новий історичний рекорд вартості

Криптовалюта Bitcoin встановила черговий історичний рекорд - її вартість сягнула 119 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.
Вдень у неділю, 13 липня, ціна Bitcoin встановила новий історичний максимум у 119 308 доларів.
Водночас, уже за дві години після рекордного показника, вартість криптовалюти знизилася до 118 882 доларів, піднявшись на 1,38% вище за останні 24 години.
Новий рекорд міг стати наслідком заяви президента Дональда Трампа про наміри США запровадити 30% мита на імпорт з країн ЄС і Мексики.
Нагадаємо, попередній рекорд криптовалюта Bitcoin встановила у п'ятницю, 11 липня.
У травні курс Bitcoin на біржі сягнув нового рекордного рівня, перевищивши 109 тисяч доларів. Стрибок відбувся завдяки суттєвому припливу коштів до спотових біржових фондів, які за місяць залучили 3,6 млрд доларів чистого капіталу.
Невдовзі перед цим криптовалюта вперше за кілька місяців подолала психологічну межу в 100 тисяч доларів, продемонструвавши добове зростання на понад 3%.
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