Біткоїн встановив новий історичний рекорд вартості

Вдень у неділю, 13 липня, ціна Bitcoin встановила новий історичний максимум у 119 308 доларів.

Водночас, уже за дві години після рекордного показника, вартість криптовалюти знизилася до 118 882 доларів, піднявшись на 1,38% вище за останні 24 години.

Новий рекорд міг стати наслідком заяви президента Дональда Трампа про наміри США запровадити 30% мита на імпорт з країн ЄС і Мексики.