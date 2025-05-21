Bitcoin злетів до понад 109 тисяч доларів: що стало причиною історичного стрибка

Bitcoin встановив новий рекорд, подолавши позначку в 109 400 доларів. Такий стрибок пов'язують зі зростанням інтересу інвесторів та позитивними змінами у регулюванні крипторинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance та CoinDesk .

Згідно з індексом CoinDesk Bitcoin Index досяг позначки в 109 486 доларів. Згідно з даними, BTC зріс більш ніж на 46% з квітневого мінімуму, який тоді спричинила глобальна торговельна війна розпочала митами американським президентом Дональдом Трампом.

В чому причина росту Bitcoin

Новий історичний максимум був досягнутий після того, як в травні спотові біржові фонди, що торгують Bitcoin (ETF), поглинули 3,6 млрд доларів чистого притоку, що свідчить про пожвавлення інтересу інвесторів до Bitcoin.

Безліч казначейських компаній, що спеціалізуються на Bitcoin, включаючи Michael Saylor's Strategy та новостворену фірму Twenty One Capital, долучилися до ажіотажу, що допомогло підняти BTC до нового рекорду.

Позитивні регуляторні зміни в США ще більше підтримали ринок, надавши легітимності цифровим активам як класу активів для інвесторів. Аналітики припускають, що нинішнє ралі є більш стійким, ніж попередні, посилаючись на сприятливі фінансові умови і відсутність спекулятивного ажіотажу, який спостерігався під час попередніх піків, що свідчить про міцніший фундамент.