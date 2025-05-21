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Bitcoin злетів до понад 109 тисяч доларів: що стало причиною історичного стрибка

Середа 21 травня 2025 19:16
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Bitcoin злетів до понад 109 тисяч доларів: що стало причиною історичного стрибка Фото: Bitcoin злетів до понад 109 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Bitcoin встановив новий рекорд, подолавши позначку в 109 400 доларів. Такий стрибок пов'язують зі зростанням інтересу інвесторів та позитивними змінами у регулюванні крипторинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance та CoinDesk.

Згідно з індексом CoinDesk Bitcoin Index досяг позначки в 109 486 доларів. Згідно з даними, BTC зріс більш ніж на 46% з квітневого мінімуму, який тоді спричинила глобальна торговельна війна розпочала митами американським президентом Дональдом Трампом.

Bitcoin злетів до понад 109 тисяч доларів: що стало причиною історичного стрибка

В чому причина росту Bitcoin

Новий історичний максимум був досягнутий після того, як в травні спотові біржові фонди, що торгують Bitcoin (ETF), поглинули 3,6 млрд доларів чистого притоку, що свідчить про пожвавлення інтересу інвесторів до Bitcoin.

Безліч казначейських компаній, що спеціалізуються на Bitcoin, включаючи Michael Saylor's Strategy та новостворену фірму Twenty One Capital, долучилися до ажіотажу, що допомогло підняти BTC до нового рекорду.

Позитивні регуляторні зміни в США ще більше підтримали ринок, надавши легітимності цифровим активам як класу активів для інвесторів. Аналітики припускають, що нинішнє ралі є більш стійким, ніж попередні, посилаючись на сприятливі фінансові умови і відсутність спекулятивного ажіотажу, який спостерігався під час попередніх піків, що свідчить про міцніший фундамент.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Bitcoin уперше за кілька місяців подолав позначку в 100 000 доларів, показавши зростання більш ніж на 3 % за один день.

Ситуація на ринку криптовалют

Нагадаємо, що Bitcoin оновив історичний максимум відразу після перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа. Тоді монета піднялась з 68 тисяч доларів до більше ніж 90 тисяч доларів 13 листопада.

Позначку в 100 тисяч доларів Bitcoin перетнув уже в грудні. Це сталося завдяки передвиборчим обіцянкам Трампа зробити США світовим лідером у галузі криптоактивів і почати зберігати Bitcoin-резерви.

На початку березня Трамп навіть доручив створити стратегічний резерв криптовалют.

Детальніше про розвиток ринку криптовалют в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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