Биткоин установил новый исторический рекорд стоимости

Криптовалюта Bitcoin установила очередной исторический рекорд - ее стоимость достигла 119 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.
Днем в воскресенье, 13 июля, цена Bitcoin установила новый исторический максимум в 119 308 долларов.
В то же время, уже через два часа после рекордного показателя, стоимость криптовалюты снизилась до 118 882 долларов, поднявшись на 1,38% выше за последние 24 часа.
Напомним, предыдущий рекорд криптовалюта Bitcoin установила в пятницу, 11 июля.
В мае курс Bitcoin на бирже достиг нового рекордного уровня, превысив 109 тысяч долларов. Скачок произошел благодаря существенному притоку средств в спотовые биржевые фонды, привлекшие за месяц 3,6 млрд долларов чистого капитала.
Незадолго перед этим криптовалюта впервые за несколько месяцев преодолела психологический рубеж в 100 тысяч долларов, продемонстрировав суточный рост более чем на 3%.
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