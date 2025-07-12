Трамп анонсував 30% мита проти ЄС і Мексики: коли набудуть чинності
Президент США Дональд Трамп заявив, що стосовно Євросоюзу і Мексики ввів 30% мита на імпорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
За словами президента США, починаючи з 1 серпня товари, які імпортуються з ЄС і Мексики до Америки, обкладатимуться 30% митом.
Зокрема, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн він написав таке:
"Наші відносини, на жаль, були далекі від взаємності. Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми вводимо тариф у розмірі 30% на продукцію ЄС, яка надходить до Сполучених Штатів", - ідеться в публікації.
Зазначимо, що Євросоюз сподівався досягти торговельної угоди зі США.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, вчора агентство Bloomberg писало, що торговельна угода між США та ЄС на межі зриву. Зокрема, через тарифи на аграрну продукцію та автомобілі. За даними видання, переговори тривали, але результат залишався непередбачуваним.
Раніше цього тижня Трамп оголосив про введення нових тарифів для низки країн, включно з Японією, Південною Кореєю, Канадою і Бразилією. Крім того, він оголосив про 50% тариф на мідь.
Ба більше, тарифи Трампа торкнулися навіть сусідньої з Україною Молдови. За словами президента США, а крика продовжить торговельне співробітництво з країною, але має намір скоротити "тривалий і стійкий дефіцит торгівлі".
"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Молдови мито в розмірі тільки 25% на всі молдавські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - йшлося в його листі.
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