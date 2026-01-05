Bitcoin піднявся до найвищого рівня за три тижні: в чому причина

Агентство пише, що таким чином ринок криптовалют відреагував на операцію США у Венесуелі щодо арешту Ніколаса Мадуро.

Bitcoin додав 2,3% і швидко відновився після короткочасного падіння нижче 90 000 доларів у суботу одразу після перших новин про вибухи в Каракасі. Крім найбільшої криптовалюти, в ціні зросли й ефір та XRP, тоді як золото подорожчало на 2% (понад 4400 доларів за унцію), а срібло - на 4,8%.

Зазначається, що протягом кількох тижнів торгівля Bitcoin відбувалась у вузькому діапазоні і криптовалюта завершила рік, знизившись на 6,5%. Минулого року вона демонструвала гіршу динаміку, попри сприятливі для ринку рішення, ініційовані американським лідером Дональдом Трампом.

Станом на 2 січня інвестори вклали 471 млн доларів у 12 біржових біткоїн-фондів (ETF), які зареєстровані у Сполучених Штатах. Цей прилив коштів став найбільшим з 11 листопада, що може демонструвати зміну настроїв на криптовалютному ринку.