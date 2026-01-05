Bitcoin піднявся до найвищого рівня за три тижні: в чому причина

Вартість Bitcoin підскочила до позначки 93 323 доларів на торгах в Азії у понеділок, 5 січня. Це найвищий рівень криптовалюти з 11 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство пише, що таким чином ринок криптовалют відреагував на операцію США у Венесуелі щодо арешту Ніколаса Мадуро.
Bitcoin додав 2,3% і швидко відновився після короткочасного падіння нижче 90 000 доларів у суботу одразу після перших новин про вибухи в Каракасі. Крім найбільшої криптовалюти, в ціні зросли й ефір та XRP, тоді як золото подорожчало на 2% (понад 4400 доларів за унцію), а срібло - на 4,8%.
Зазначається, що протягом кількох тижнів торгівля Bitcoin відбувалась у вузькому діапазоні і криптовалюта завершила рік, знизившись на 6,5%. Минулого року вона демонструвала гіршу динаміку, попри сприятливі для ринку рішення, ініційовані американським лідером Дональдом Трампом.
Станом на 2 січня інвестори вклали 471 млн доларів у 12 біржових біткоїн-фондів (ETF), які зареєстровані у Сполучених Штатах. Цей прилив коштів став найбільшим з 11 листопада, що може демонструвати зміну настроїв на криптовалютному ринку.
Нагадаємо, операція США у Венесуелі під кодовою назвою Absolute Resolve розпочалася 3 січня 2026 року. Американські сили завдали авіаударів по Каракасу та заблокували ключові об'єкти інфраструктури, що стало початком активної фази повалення режиму.
Наступного дня стало відомо про затримання Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес. Їх було взято під варту під час спроби залишити президентський палац та оперативно вивезено за межі країни.
Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Наразі венесуельський політик перебуває під вартою у Нью-Йорку.
Захопленого лідера Венесуелі доправили до Нью-Йорка і сьогодні, 5 січня, він має постати перед федеральним суддею для оголошення офіційних звинувачень у "наркотероризмі".