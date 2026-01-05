RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Bitcoin поднялся до самого высокого уровня за три недели: в чем причина

Иллюстративное фото: Bitcoin обновил трехнедельный максимум на фоне задержания Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Стоимость Bitcoin подскочила до отметки 93 323 долларов на торгах в Азии в понедельник, 5 января. Это самый высокий уровень криптовалюты с 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство пишет, что таким образом рынок криптовалют отреагировал на операцию США в Венесуэле по аресту Николаса Мадуро.

Bitcoin прибавил 2,3% и быстро восстановился после кратковременного падения ниже 90 000 долларов в субботу сразу после первых новостей о взрывах в Каракасе. Кроме крупнейшей криптовалюты, в цене выросли и эфир и XRP, тогда как золото подорожало на 2% (более 4400 долларов за унцию), а серебро - на 4,8%.

Отмечается, что в течение нескольких недель торговля Bitcoin происходила в узком диапазоне и криптовалюта завершила год, снизившись на 6,5%. В прошлом году она демонстрировала худшую динамику, несмотря на благоприятные для рынка решения, инициированные американским лидером Дональдом Трампом.

По состоянию на 2 января инвесторы вложили 471 млн долларов в 12 биржевых биткоин-фондов (ETF), которые зарегистрированы в Соединенных Штатах. Этот приток средств стал крупнейшим с 11 ноября, что может демонстрировать изменение настроений на криптовалютном рынке.

 

Операция США в Венесуэле

Напомним, операция США в Венесуэле под кодовым названием Absolute Resolve началась 3 января 2026 года. Американские силы нанесли авиаудары по Каракасу и заблокировали ключевые объекты инфраструктуры, что стало началом активной фазы свержения режима.

На следующий день стало известно о задержании Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были взяты под стражу при попытке покинуть президентский дворец и оперативно вывезены за пределы страны.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Сейчас венесуэльский политик находится под стражей в Нью-Йорке.

Захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк и сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме".

Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаДональд ТрампБиткоинНиколас Мадуро