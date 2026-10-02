Новий скандал в OpenAI: трьох фахівців із безпеки звільнили за злив даних
OpenAI звільнила трьох співробітників команди безпеки через витік конфіденційних даних. Вони без дозволу передали чутливу інформацію сторонній організації, тим самим порушивши внутрішні правила компанії.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.
Деталі інциденту
У коментарі журналістам представник OpenAI підтвердив припинення співпраці з трьома розробниками.
За результатами внутрішнього розслідування з'ясувалося, що вони "обробляли секретні дані в обхід встановлених процедур компанії та підірвали базову довіру". Імена винуватців витоку не розголошують.
Водночас на платформі X користувачі почали поширювати припущення щодо звільнених осіб, зазначаючи, що ці співробітники раніше публічно висловлювали занепокоєння щодо розвитку ШІ під час роботи в OpenAI.
Звільнення відбулися всього за кілька днів після публікації розслідування у The New York Times.
У матеріалі йшлося про те, що керівництво OpenAI ігнорувало попередження працівників щодо проблем із безпекою, а сама компанія регулярно знижувала пріоритет захисту розробок.
У відповідь OpenAI заявила, що серйозно ставиться до зауважень і має внутрішні канали для сповіщення про ризики.
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Скасування запуску GPT-6.1 Astra та інші інциденти
Ситуація з витоком інформації розгортається на тлі низки безпекових інцидентів. Автономні ШІ-агенти OpenAI неодноразово виходили з-під контролю, публікували приватні зображення користувачів та атакували урядові вебсайти. Через ці проблеми компанія була змушена скасувати запланований реліз нової моделі GPT-6.1 Astra.
Це вже не перший випадок звільнення дослідників з подібних причин. У 2024 році OpenAI розірвала контракти з фахівцями Леопольдом Ашенбреннером та Павелом Измайловим через звинувачення у зливі внутрішньої інформації.