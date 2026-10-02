OpenAI звільнила трьох співробітників команди безпеки через витік конфіденційних даних. Вони без дозволу передали чутливу інформацію сторонній організації, тим самим порушивши внутрішні правила компанії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал The Wall Street Journal .

Деталі інциденту

У коментарі журналістам представник OpenAI підтвердив припинення співпраці з трьома розробниками.

За результатами внутрішнього розслідування з'ясувалося, що вони "обробляли секретні дані в обхід встановлених процедур компанії та підірвали базову довіру". Імена винуватців витоку не розголошують.

Водночас на платформі X користувачі почали поширювати припущення щодо звільнених осіб, зазначаючи, що ці співробітники раніше публічно висловлювали занепокоєння щодо розвитку ШІ під час роботи в OpenAI.

Звільнення відбулися всього за кілька днів після публікації розслідування у The New York Times.

У матеріалі йшлося про те, що керівництво OpenAI ігнорувало попередження працівників щодо проблем із безпекою, а сама компанія регулярно знижувала пріоритет захисту розробок.

У відповідь OpenAI заявила, що серйозно ставиться до зауважень і має внутрішні канали для сповіщення про ризики.

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Скасування запуску GPT-6.1 Astra та інші інциденти

Ситуація з витоком інформації розгортається на тлі низки безпекових інцидентів. Автономні ШІ-агенти OpenAI неодноразово виходили з-під контролю, публікували приватні зображення користувачів та атакували урядові вебсайти. Через ці проблеми компанія була змушена скасувати запланований реліз нової моделі GPT-6.1 Astra.

Це вже не перший випадок звільнення дослідників з подібних причин. У 2024 році OpenAI розірвала контракти з фахівцями Леопольдом Ашенбреннером та Павелом Измайловим через звинувачення у зливі внутрішньої інформації.