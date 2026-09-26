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Помилково вважали неандертальцем: вчені показали 3D-модель найдавнішого Homo sapiens

19:12 26.09.2026 Сб
3 хв
aimg Ольга Завада
Помилково вважали неандертальцем: вчені показали 3D-модель найдавнішого Homo sapiens Вчені відновили обличчя найдавнішого Homo sapiens за допомогою 3D-технологій (модель: Moraes et al., Heritage (2026)
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Вчені створили 3D-реконструкцію людини, яка жила в Африці близько 315 тисяч років тому. Для цього дослідники використали цифрові скани кісткових решток із пам’ятки Джебель-Ірхуд у Марокко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику Heritage.

Від помилки з неандертальцем до найдавнішого Homo sapiens

Викопний череп, який отримав назву Ірхуд 1, вперше знайшли шахтарі у Марокко ще у 1961 році. Спочатку антропологи помилково класифікували його як африканського неандертальця віком близько 40 тисяч років.

Проте масштабний аналіз 2017 року докорінно змінив уявлення про еволюцію.

Вчені довели, що знайдені в Джебель-Ірхуд рештки належать Homo sapiens, які жили понад 300 тисяч років тому. Це робить їх найдавнішими знайденими представниками сучасної людини.

Дослідження показало цікаву особливість: будова обличчя та зуби цих давніх людей майже не відрізнялися від сучасних людей, однак мозкова частина черепа залишалася витягнутою, як у давніших гомінідів.

Віртуальна реконструкція: що вдалося вияснити

Щоб відтворити зовнішність, науковці створили складену 3D-модель черепа, об'єднавши елементи кількох знайдених індивідів:

  • Основну частину обличчя та черепне склепіння взяли від зразка Ірхуд 1.
  • Нижню щелепу запозичили з решток Ірхуд 11.
  • Окремі зуби доповнили із зразків під номерами 10, 21 та 22.

Об'єм мозкової камери отриманого черепа склав 1230 кубічних сантиметрів - він відповідає нормі сучасного дорослого чоловіка. Після цього модель віртуально поєднали з цифровим обличчям сучасної людини, що дозволило правильно розподілити товщину м'яких тканин.

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Як виглядав наш давній предок?

Дослідники підготували два варіанти зображення. Перший - у сірих тонах і без волосся, що дає максимально об'єктивне уявлення про риси обличчя без художніх припущень.

Помилково вважали неандертальцем: вчені показали 3D-модель найдавнішого Homo sapiensЯк, ймовірно, виглядали гомініни з Джебель-Ірхуда без пігментації шкіри та волосся (джерело зображення: Moraes et al., Heritage (2026)

Другий варіант виконаний у кольорі з додаванням гіпотетичних деталей - пігментації шкіри, кольору очей та волосся на обличчі.

Помилково вважали неандертальцем: вчені показали 3D-модель найдавнішого Homo sapiens

Мозок гомінідів з Джебель-Ірхуда мав розміри, приблизно аналогічні з мозком сучасної дорослої людини (джерело зображення: Moraes et al., Heritage (2026)

Дослідники підкреслюють, що модель побудована з елементів різних індивідів, а маркери товщини м'яких тканин взяті у сучасних людей, оскільки органічні тканини давніх гомінідів не збереглися.

Водночас науковці зазначають, що на сьогодні ця реконструкція є найточнішим наближенням до того, як виглядали перші Homo sapiens на нашій планеті.

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