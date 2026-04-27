Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, - МАГАТЕ

Як повідомляло РБК-Україна, 26 квітня на Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації у 2022 році. Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція майже півтори години працювала на 19 резервних дизельних генераторах.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Тоді ж разом зі станцією під контроль Росії потрапило ядерне паливо та технології американської компанії Westinghouse.