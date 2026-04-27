Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, - МАГАТЕ

12:28 27.04.2026 Пн
1 хв
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зробив термінову заяву
aimg Олена Чупровська
Фото: МАГАТЕ розслідує атаку дрона біля Запорізької АЕС та загибель людини (Getty Images)

Вранці біля Запорізької атомної електростанції дрон вбив водія - удар припав по транспортній майстерні поблизу майданчика станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ в соцмережі Х.

Читайте також: Росія намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі: в ISW помітили активність окупантів

Удар по майстерні: що сталося

Сьогодні вранці безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу майданчика Запорізької атомної електростанції. Внаслідок атаки загинув водій.

Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на місці, розслідуватиме інцидент і продовжить стежити за ситуацією на станції.

Що сказав генеральний директор МАГАТЕ

"Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 квітня на Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації у 2022 році. Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція майже півтори години працювала на 19 резервних дизельних генераторах.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Тоді ж разом зі станцією під контроль Росії потрапило ядерне паливо та технології американської компанії Westinghouse.

