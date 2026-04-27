Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, - МАГАТЭ

12:28 27.04.2026 Пн
1 мин
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал срочное заявление
aimg Елена Чупровская
Фото: МАГАТЭ расследует атаку дрона возле Запорожской АЭС и гибель человека (Getty Images)

Утром возле Запорожской атомной электростанции дрон убил водителя - удар пришелся по транспортной мастерской вблизи площадки станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

Удар по мастерской: что произошло

Сегодня утром беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи площадки Запорожской атомной электростанции. В результате атаки погиб водитель.

Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на месте, будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

Что сказал генеральный директор МАГАТЭ

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС произошел 15-й блэкаут с момента оккупации в 2022 году. Из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1" станция почти полтора часа работала на 19 резервных дизельных генераторах.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Тогда же вместе со станцией под контроль России попало ядерное топливо и технологии американской компании Westinghouse.

