Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, - МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.
Сегодня утром беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи площадки Запорожской атомной электростанции. В результате атаки погиб водитель.
Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на месте, будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.
"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС произошел 15-й блэкаут с момента оккупации в 2022 году. Из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1" станция почти полтора часа работала на 19 резервных дизельных генераторах.
Напомним, что Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Тогда же вместе со станцией под контроль России попало ядерное топливо и технологии американской компании Westinghouse.