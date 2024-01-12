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Біля Вербового ЗСУ відвоювали в окупантів півкілометра території, - Федоров

Запорізька область , П'ятниця 12 січня 2024 13:43
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Біля Вербового ЗСУ відвоювали в окупантів півкілометра території, - Федоров Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників півкілометра території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян півкілометра території.

"Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ", - наголосив Федоров.

Біля Вербового ЗСУ відвоювали в окупантів півкілометра території, - Федоров

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Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними військовими пунктами росіян.

Раніше повідомлялося, що війська РФ зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, у тому числі так званих "зубів дракона".

У вересні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії у Запорізькій області. За його словами, це була головна лінія оборони окупантів.

Також була інформація, що українські воїни дійшли до другої лінії оборони росіян у районі населених пунктів Роботине та Вербове у Запорізькій області. Проте інформації про її прорив не було.

У грудні міністр оборони України Рустем Умєров в одному з інтерв'ю зазначив, що військові ЗСУ знаходяться між другою і третьою лінією оборони росіян.

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