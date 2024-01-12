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Возле Вербового ВСУ отвоевали у оккупантов полкилометра территории, - Федоров

Запорожская область, Пятница 12 января 2024 13:43
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Возле Вербового ВСУ отвоевали у оккупантов полкилометра территории, - Федоров Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков полкилометра территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, на Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян полкилометра территории.

Возле Вербового ВСУ отвоевали у оккупантов полкилометра территории, - Федоров

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"Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ", - подчеркнул Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными военными пунктами россиян.

Ранее сообщалось, что войска РФ укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, в том числе так называемых "зубов дракона".

В сентябре 2023 года командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. По его словам, это была главная линия обороны оккупантов.

Также была информация, что украинские воины дошли до второй линии обороны россиян в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Однако информации о ее прорыве не было.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров в одном из интервью отметил, что военные ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян.

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Война России против Украины Запорожская область ВСУ
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