Біля узбережжя Болгарії затонуло українське судно: екіпаж вдалося врятувати

Як пише видання, інцидент стався приблизно за 140 морських миль на схід від міста Варна.

Приблизно о 13:00 екіпаж судна EILEEN, який налічував 10 українських моряків, подав сигнал лиха. З'ясувалося, що в корпусі виникла пробоїна, через що судно швидко почало набирати воду.

Для порятунку екіпажу було залучено сили одразу трьох країн: болгарський прикордонний катер, румунське судно, турецьке допоміжне судно і вертоліт ВМС Болгарії.

Першими українських моряків виявив екіпаж турецького судна MURAT ILHAN, яке перебувало поруч із газовим родовищем "Сакар'я". Вони виявили два рятувальні плоти, в яких були всі десять членів екіпажу. Людей підняли на борт - усі вони живі, а їхній стан оцінюють як задовільний.

За попередньою інформацією, судно EILEEN, яке належить українській компанії, було збудовано понад 30 років тому.

Протягом 2025 року його вже тричі зупиняли для технічних перевірок у різних портах. Остання інспекція в Ізмаїлі виявила низку неполадок. Зараз фахівці з'ясовують точні причини аварії.