Поблизу Індії затонув контейнеровоз, серед членів екіпажу були українці, - МЗС

Біля узбережжя Індії, 24 травня, затонув контейнеровоз з "небезпечним вантажем". Серед членів екіпажу були українці.

Про це РБК-Україна розповіло Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Як писало Yahoo News, контейнеровоз під прапором Ліберії затонув біля узбережжя штату Керала на півдні Індії. Судно прямувало від індійського порту Віжінджам до Кочі й зазнало аварії 24 травня.

Коли Військово-морські літаки піднялись в небо, то помітили два рятувальні плоти на місці події. Контейнеровоз лежав під кутом.

"Всі 24 члени екіпажу на борту були врятовані", - заявили в Міністерства оборони Індії.

Фото: поблизу Індії затонув контейнеровоз, серед членів екіпажу були українці (x.com/indiannavy)

Серед членів екіпажу були моряки з Грузії, Росії, України та Філіппін.

Загалом затонуло 640 контейнерів, серед яких 13 з "небезпечним вантажем" й ще 12 з карбідом кальцію.

"З огляду на чутливу морську екосистему вздовж узбережжя штату Керала, ICG активував повну готовність до реагування на забруднення", - заявили у військово-морських силах.

Зокрема контейнеровоз мав близько 370 тонн палива й нафти, але наразі про розлив не повідомлялось.

Що кажуть в МЗС

"Серед членів екіпажу були також громадяни України. Всі вони були врятовані Військово-морськими силами та береговою охороною Індії, нині перебувають у безпеці. Наразі врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога, включаючи медичні послуги", - заявили в МЗС.

Відомство висловлює вдячність Військово-морським силам й береговій охороні Індії. Наразі було направлено запит до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації.