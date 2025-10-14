RU

У побережья Болгарии затонуло украинское судно: экипаж удалось спасти

Иллюстративное фото: на судне было 10 украинских моряков, всех их эвакуировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 12 октября, в Черном море у берегов Болгарии затонуло украинское грузовое судно. Спасители из трех стран эвакуировали весь экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime.

Как пишет издание, инцидент произошел приблизительно в 140 морских милях к востоку от города Варна.

Примерно в 13:00 экипаж судна EILEEN, который насчитывал 10 украинских моряков, подал сигнал бедствия. Выяснилось, что в корпусе возникла пробоина, из-за чего судно быстро начало набирать воду.

Для спасения экипажа были привлечены силы сразу трех стран: болгарский пограничный катер, румынское судно, турецкое вспомогательное судно и вертолет ВМС Болгарии.

Первыми украинских моряков обнаружил экипаж турецкого судна MURAT ILHAN, находившегося рядом с газовым месторождением "Сакарья". Они обнаружили два спасательных плота, в которых были все десять членов экипажа. Людей подняли на борт - все они живы, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, судно EILEEN, которое принадлежит украинской компании, было построено более 30 лет назад.

В течение 2025 года его уже трижды останавливали для технических проверок в разных портах. Последняя инспекция в Измаиле выявила ряд неполадок. Сейчас специалисты выясняют точные причины крушения.

Другие инциденты

Напомним, в конце августа 2025 года россияне поразили средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь". В результате вражеской атаки один член экипажа погиб, еще несколько человек были ранены.

Также мы писали, что в мае у побережья Индии затонул контейнеровоз. Среди членов экипажа были украинцы.

